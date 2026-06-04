Spinazzola, l’agente: “Rinnovo? Abbiamo un accordo con il Napoli. Qui ha trovato una seconda vita professionale”

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile Tv. Si è parlato a proposito della situazione contrattuale del suo assistito, che sembra essere vicino al rinnovo per altre due stagioni in maglia azzurra. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Abbiamo un accordo, non c’è la firma ma un accordo. Va tutto bene. Per Leonardo, Napoli è stata una seconda vita professionale. In questi 6 mesi sono stato contattato da mezzo mondo, delle offerte importanti. Da sempre e da subito, Leo mi ha detto di voler rimanere ed è stato accontentato. Sono felice di farlo, merita tutto il bene del mondo, è una persona speciale. A Napoli, lui e la famiglia hanno trovato un equilibrio importante con questa gente e squadra. Ha sempre dato un apporto importante, sono molto contento perché lo è lui”.

“Il Napoli ha creduto in lui dopo la Roma. Ha chiesto di rimanere in azzurro, non ha valutato richieste economiche. Non ci sono state trattative serrate, poteva andare in almeno altre quattro squadre, non italiane“.

“Allegri? Chiunque sia l’allenatore sarà ben felice di averlo, non credo possa essere scartato. Si è sentito da subito al centro di progetto e spogliatoio. È un italiano importante in certi momenti della stagione, ad avercene. Chiunque arrivi, Spinazzola sarà un plus, rimanendo consapevoli dell’età”.

“Dopo l’eliminazione con la Bosnia, Leonardo è stato l’unico ad andare a parlare ai microfoni, ce ne parli? È lì che si vede l’importanza dell’uomo che, nell’ambito di una costruzione di uno spogliatoio importante, che vuole senso di appartenenza e italianità, è importante per un gruppo. Nel Napoli si è visto come è attaccato, lui è un uomo vero e attaccato a questa squadra. Certo, con i giusti parametri che si è meritato”

“Quest’anno, nonostante le difficoltà fisiche, si è sempre mantenuto in condizione… Sarebbe anche ora di dire basta con questa storia degli infortuni. È un giocatore sano e che sta bene, ha giocato 45 partite. Si autogestisce e sa come comportarsi nelle partite. Questo però vale per tutti gli atleti sopra i trent’anni, Chiellini si autogestiva”.

“Il Napoli può vincere di nuovo lo scudetto, già l’anno scorso aveva una rosa forte. Il Napoli ha avuto degli infortuni che avrebbero steso tutti. Sono arrivati alcuni calciatori che non hanno dimostrato tutte le loro qualità, può tornare lo scudetto. Qualche operazione verrà fatta, e con queste verrà migliorata la rosa. Manna è bravissimo e insieme alla società metterà su una bella squadra. Conte ha svolto un grande lavoro, fatto di attenzione e meticolosità. Vedrete che i giocatori si ritroveranno questo impegno. Ma, con 7 giocatori in meno in un mese diventa difficile. Nonostante tutto, è arrivato secondo. Bisogna fargli i complimenti. Tutti gli allenatori arrivati dopo lui hanno tratto giovamento da quel che ha costruito”.