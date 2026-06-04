Spinazzola, c’è in mente il rinnovo!

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato a Stile Tv. Le sue parole, riprese da Napoli Network:

“Per il rinnovo l’intesa c’è già. Manca solo la firma, ma con il Napoli siamo d’accordo. In questi sei mesi mi hanno chiamato da tutte le parti. Offerte grosse, davvero grosse. Normale: era in scadenza e il mercato era aperto per tutti. Leonardo però in mente avevo già un’idea: voleva restare. L’ha detto subito e noi l’abbiamo assecondata, io e il club. Lui e la famiglia stanno benissimo a Napoli. Ha trovato feeling con la città, in campo si è fatto vedere. È contento e se lo merita.

Il Napoli ha puntato su di lui, lui ha creduto nel progetto del Napoli. Ha chiesto lui di restare, senza pensarci due volte. Sul contratto non abbiamo discusso per mesi. La parte economica era secondaria. L’importante era sentirsi parte del gruppo, protagonista del progetto. E lui si è sempre sentito così.

Chiunque arrivi, Spinazzola resta una risorsa. Conosce l’età che ha, ma si mette a disposizione. Dentro e fuori dal campo.”