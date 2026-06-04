Sky – Juan Jesus lascia il Napoli a zero: su di lui c’è lo Sporting Lisbona

Juan Jesus lascerà il Napoli a parametro zero. Il brasiliano, arrivato nell’estate 2021 da svincolato, ha disputato 5 stagioni in maglia azzurra, con la quale ha vinto due scudetti ed una supercoppa italiana. Ora, c’è però da delineare il suo futuro, perché il classe 91 non ha intenzione di smettere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, il club più avanti nella corsa ad accaparrarsi l’ex Inter è lo Sporting Lisbona, la cui intenzione è di ingaggiarlo a parametro zero.