Il Mattino – Napoli, Milinkovic-Savic non convince Allegri: tra i profili spunta anche Provedel

Massimiliano Allegri ha fatto una richiesta a Giovanni Manna, ed è relativa al ruolo del portiere. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico non sarebbe molto convinto di Vanja Milinkovic-Savic. Motivo per cui il Napoli potrebbe cercare un nuovo estremo difensore da affiancare ad Alex Meret, che ora potrebbe tornare centrale nel progetto. Tra i vari nomi, oltre quello di Kovar, spunta quello di Ivan Provedel, su cui c’è già l’Inter. Qualora si complicasse questa trattativa, Manna potrebbe tentare l’affondo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Una richiesta, nel caos di queste ore legate al rapporto col Milan, Allegri l’ha fatta: vuole un portiere. Non una bocciatura per Milinkovic Savic, ma preferisce un altro genere di numero uno. Dopo la stagione all’angolo, anche per colpa dell’infortunio, Meret potrebbe tornare ancora al centro del nuovo progetto. E come vice, si va alla ricerca di qualche nome interessante: per esempio, Manna segue con interesse l’addio di Ivan Provedel dalla Lazio. Sa che c’è l’Inter, ma dovesse saltare la trattativa, il Napoli potrebbe fare la sua offerta. E Milinkovic? Non facile sistemarlo, anche perché è costato quasi 20 milioni. Nella lista c’è Kovar, che è titolare nella Repubblica Ceca che gioca il Mondiale”.