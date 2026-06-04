Il Mattino – Manna e Allegri dicono no a Vlahovic: troppo alte le richieste dell’entourage

Il Napoli si tira indietro dalla corsa per Dusan Vlahovic. Scrive Il Mattino, il serbo è ritenuto un profilo troppo costoso sia da Max Allegri che dal Ds Giovanni Manna. Il motivo è da ritrovarsi nelle enormi richieste del serbo e dell’entourage: ingaggio monstre e premio alla firma di circa 20 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Manna e Allegri sono stati ancora ieri in contatto per gettare le basi sul Napoli che verrà. E sia il 37enne ds che Max sono d’accordo: non c’è alcuna intenzione di inseguire le folli richieste del del procuratore Darko Ristic e del padre di Vlahovic. Che, oltre all’ingaggio da star, chiedono anche un premio alla firma di circa 20 milioni. La Juve non si è mai avvicinata a queste cifre. «A queste cifre – sottolinea Chiellini – Vlahovic non rimarrà in Italia». Il Napoli, infatti, si tira fuori. Allegri è un aziendalista vero: ha ben capito la cornice in cui dovrà muoversi Manna questa estate. Vuole prendere parte alle decisioni, ma è anche uno di quelli che non la voglia di Conte di fare anche da manager all’inglese. Lui vuole allenare e basta”.