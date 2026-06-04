Gazzetta – Manna e Allegri amici di vecchia data: ci sono stima e rispetto reciproco

Il nuovo Napoli riparte da una certezza: il forte legame tra Massimiliano Allegri e Giovanni Manna. Il tecnico in pectore e il Ds dei partenopei hanno già lavorato insieme alla Juventus con stima e rispetto. Una sinergia che può portare dei risultati anche agli azzurri. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Manna e Allegri sono amici di vecchia data: si stimano, si rispettano, si vogliono bene. Non hanno mai perso i contatti negli anni – questione di feeling -, figurarsi adesso che il desiderio reciproco di tornare a lavorare insieme è (quasi) realtà. Manna sa cosa come lavora Max e quali sono i giocatori giusti per lui. E Allegri si fida del ds: sa che gli garantirà il necessario per tornare a lottare per il titolo. E per prendersi una rivincita. Il modulo conta poco in questo caso, è più una questione di testa e di fame. Max vuole rinnovare la sua storia di vincente. Napoli potrebbe essere l’ultimo treno per la gloria”.