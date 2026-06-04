Gazzetta – I dettagli dell’accordo Napoli-Hojlund: contratto quadriennale con clausola monstre

Ieri, il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Rasmus Hojlund. Ora, la società si impegnerà a versare i 44 milioni di obbligo di riscatto in favore del Manchester United. Ora, il danese si appresta a diventare un punto fermo degli azzurri: contratto fino al 2030 e clausola rescissoria fissata ad 85 milioni di euro a partire dalla prossima stagione. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Per lui, Napoli era un sogno d’infanzia diventato realtà. E se da una parte i tifosi festeggiano la sua permanenza – contratto fino al 2030, con opzione per un altro anno – dall’altra la società guarda avanti inserendo una clausola rescissoria da 85 milioni, che entrerà in vigore dal 2027. L’attaccante a Napoli ci vive davvero bene: si è ambientato in fretta, tra scatti paesaggistici e passeggiate a Capri con Laura e il loro cane. E ora, come ha detto lui stesso, è tempo di inseguire nuovi sogni. «Congratulazioni, Rasmus», così il Napoli ha scelto di mettere il punto a una storia che, in realtà, sembra appena ricominciare”.