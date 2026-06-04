Gazzetta – Conte lascia Napoli ma non la città: mantenuta l’abitazione a Chiaia

Antonio Conte lascia il Napoli al termine di due anni molto intensi. Un periodo talmente carico di emozioni che ha portato il leccese ad una decisione: non lascerà la sua abitazione a Chiaia. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Conte saluta al termine di un biennio pieno, rendendo ufficiale mediaticamente ciò che ormai era già risaputo, e lo fa al termine di un weekend lungo, in barca con De Laurentiis, in cui si è potuto riattraversare assieme un periodo denso e vivo. E però Conte resta anche, finché il pallone non lo farà «rotolare» altrove, perché nella casa di Chiaia vuole rimanerci ancora, per godersi le passeggiate di queste stagioni ricche di caffé e di adrenalina, di aria pura, di sole, di mare che arriva da non troppo lontano e ti rimane dentro“.