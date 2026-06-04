Gazzetta: “Allegri vuole la conferma di De Bruyne: c’è un motivo preciso”

Il nuovo Napoli punta ad essere protagonista in Champions. Non è un caso, racconta La Gazzetta dello Sport, che nella lista dei desideri di Max Allegri ci sia la conferma di Kevin De Bruyne: lui che la Champions League l’ha già vinta. Di seguito, ecco quanto raccontato dalla Rosea.

“E non è un caso che nella lista dei desideri di Allegri per la prossima stagione ci sia anche la conferma di De Bruyne che, come lui stesso ha fatto sapere, non ha avuto un rapporto speciale con Conte. Trattenerlo vorrebbe dire anche poter contare su un calciatore di esperienza straordinaria, che la Champions l’ha già conosciuta e vinta con il Manchester City. Ma proprio lì, nel suo ritorno a casa da avversario, il suo rapporto con Conte ha cominciato a incrinarsi: una sostituzione dopo un quarto d’ora, difficile, anzi impossibile da digerire. Perché, e non vale solo per De Laurentiis, la Champions è davvero qualcosa di speciale”.