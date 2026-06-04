Garcia: «Napoli? Tifosi e città meravigliosi, i problemi sono altri. Lukaku? Pensavo di trovarlo peggio. Su De Bruyne…»

Rudi Garcia, Ct del Belgio, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, per parlare del Mondiale che lo attende. Tra gli argomenti, l’allenatore si è soffermato anche sui due napoletani Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, senza risparmiarsi un piccolo passaggio del suo trascorso all’ombra del Vesuvio. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Dove potete arrivare, Garcia?

«Intanto vogliamo passare il primo turno: sarebbe già un miglioramento rispetto al 2022. Poi vedremo, dipenderà anche dagli avversari che incontreremo. Come spirito, puntiamo ovviamente a restare in corsa fino a New York».

Lukaku è tornato segnando un gol nell’amichevole vinta in Croazia martedì. Cosa dobbiamo aspettarci da lui?

«Sono sincero, pensavo di trovarlo peggio dopo la lunga inattività. Al Napoli non ha avuto spazio, spero che in futuro possa giocare con continuità. Ma sono contento che sia guarito, perché un altro come lui nel Belgio non c’è. Andrà dosato, comunque. Capisco che tutti ora lo vogliano vedere titolare già al debutto contro l’Egitto. Ma non sarà così. Andiamo per gradi».

A proposito di Napoli, che lei ha conosciuto da allenatore per pochi mesi. Anche De Bruyne si è lamentato di Conte.

«A Napoli si sta benissimo, i tifosi e la città sono meravigliosi. I problemi non sono quelli… Ma non voglio riaccendere il juke box della polemica rispetto alla mia vecchia esperienza. Per me conta solo che De Bruyne, un genio del calcio, sia felice di giocare con il Belgio».