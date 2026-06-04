CdS – Napoli, tentazione Kovar per la porta. Per il suo arrivo però, servirà una cessione tra i pali

Tra gli obiettivi del Napoli per la stagione 2026/27 c’è Matej Kovar, portiere di proprietà del Psv Eindhoven. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il suo profilo rientra nei parametri della società in quanto è stato pagato circa 5 milioni di euro dagli olandesi. Per capire però quali saranno le strategie nei suoi confronti, bisognerà conoscere il destino di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Magari anche di centimetri: sono 196 quelli di Matej Kovar, 26 anni, portiere del Psv e della nazionale ceca che il Napoli segue con attenzione. Il club di Eindhoven lo ha riscattato a gennaio versando nelle casse del Bayer Leverkusen più o meno 5 milioni di euro, e ciò significa che i parametri non sono proibitivi. Detto questo, va definita la situazione dei due co-titolari del ruolo: Milinkovic-Savic e Meret”.