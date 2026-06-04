CdS – Napoli, per la fascia destra c’è in lista Dodô. A 15 milioni si può chiudere

Il Napoli monitora la situazione di Dodô, laterale della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il brasiliano può arrivare per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, anche perché andrà in scadenza nel 2027 e non circola aria di rinnovo. Su di lui però, c’è anche la Roma. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’altro nome in lista è più maturo, ha maggiore esperienza nonché quattro stagioni in Serie A alle spalle, e numeri certamente più contenuti: Domilson Cordeiro dos Santos, semplicemente Dodô per il mondo del calcio, 27 anni e la possibilità di acquistarlo investendo una quindicina di milioni. Soprattutto per un dettaglio: il suo contratto scadrà nel 2027 e non c’è assolutamente aria di rinnovo. Il brasiliano – dello Stato di San Paolo come Neres e assistito dalla stessa agenzia – piace pure alla Roma di Gasperini”.