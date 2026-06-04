CdS – Napoli, occhi su Khalaili. L’Union Saint-Gilloise però spara alto! I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @anankhalaili

Il Napoli monitora Anan Khalaili per la prossima stagione. L’israeliano, di proprietà dell’Union Saint-Gilloise, è un profilo seguito per il ruolo di laterale destro. Tuttavia, c’è un ostacolo importante nella trattativa: l’elevata valutazione fatta dai belgi. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Dall’Olanda al Belgio è un attimo. La terra dell’Union Saint-Gilloise, il club di un terzino destro che Manna ha inserito da tempo nel suo database personale: Anan Khalaili, 21 anni, nazionale israeliano che ha appena realizzato il double campionato-coppa belga con i suoi compagni. Ha gamba e motore, spiccate doti offensive e capacità di copertura dell’intera fascia, ma la valutazione è elevata: 22,5 milioni di euro”. 

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