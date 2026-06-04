CdS – Il Napoli tiene d’occhio Rios nel gioco di arrivi e partenze del centrocampo. I dettagli

Il Napoli tiene d’occhio Richard Rios come profilo per la mediana. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Ds Manna lo ha inserito nei discorsi riguardanti il centrocampo, che al momento sono ancora da chiarire del tutto, specie se si tiene conto delle voci relative ad Anguissa e al sogno Rabiot. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il ds Manna lo ha inserito nella galleria degli uomini da tenere seriamente d’occhio nel gioco dei ruoli, delle partenze e degli arrivi: in questo momento a centrocampo la storia non è chiarissima, nel senso che bisogna innanzitutto capire cosa sarà del futuro di Anguissa, un totem degli ultimi anni trionfali, e poi della tentazione Rabiot, una sorta di totem degli ultimi anni di Allegri. Rios, tra l’altro, è stato l’acquisto più ricco della storia del Benfica: 30 milioni di euro più bonus dal Palmeiras, un’estate fa, dopo un lungo duello con la Roma. Nella stagione appena conclusa ha chiuso con numeri importanti: 45 partite suddivise tra Liga Portugal e coppe varie, 8 gol, 6 assist. Dinamico, bravissimo nell’interdizione, polivalente, qualità tecniche e fisiche. Un centrocampista moderno che ora si appresta a vivere il primo Mondiale della sua carriera. Ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Ma è soltanto una curiosità, non un valore realistico o proponibile. La concorrenza, tra l’altro, è viva e vivace: anche l’Inter s’era messa sulle sue tracce. Si vedrà. Tanto, se non tutto, gira intorno ad Anguissa e Rabiot”.