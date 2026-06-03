Tuttosport – Allegri vorrebbe riabbracciare Rabiot al Napoli, ma il Milan pretende un’offerta importante. I dettagli

Non è un segreto che Massimiliano Allegri abbia una grande stima di Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan, potrebbe seguire il tecnico nella sua avventura al Napoli. I rossoneri però, nonostante le tante difficoltà societarie, non hanno intenzione di lascarlo partire senza opporre resistenza. Tradotto: gli azzurri dovranno presentarsi con una pesante offerta. Ne parla oggi l’edizione odierna di Tuttosport.

“A Napoli, il buon Max, vorrebbe ricongiungersi nuovamente con Adrien Rabiot, giocatore che ha dimostrato di poter essere la sua nemesi in campo. I due si stimano tantissimo e Allegri lo avrebbe già indicato a De Laurentiis e Manna come un nome caldo da poter provare a portare in azzurro. Anche perché gli potrebbe garantire quella vetrina della Champions League che al Milan non c’è (ma anche qui ci sono delle responsabilità tecniche importanti dell’allenatore). Però qui arrivano i problemi. Perché va bene che oggi in casa rossonera c’è un vuoto di potere che, piano piano, dovrà essere risistemato (sale il profilo di Massimo Calvelli per il ruolo di amministratore delegato eff ettivo), ma quando tutto sarà a posto, se dei club vorranno dei calciatori rossoneri, dovranno presentarsi con offerte importanti. E il Milan non ha intenzione di cedere a ricatti sotto questo aspetto. Tradotto: o il Napoli si presenta con una proposta pesante a livello economico per Rabiot, oppure il giocatore – in virtù del contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2028 – potrà tranquillamente rimanere al Milan e giocare campionato e Europa League“.