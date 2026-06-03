Tmw – Napoli, se parte Anguissa il primo nome per il centrocampo è Javi Guerra. Il Valencia spara alto, i dettagli

Il Napoli potrebbe salutare André-Frank Zambo Anguissa in questa sessione estiva di calciomercato. Per lui, c’è un’offerta del Galatasaray a 5 milioni a stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il suo sostituto potrebbe essere Javi Guerra del Valencia. Lo spagnolo, classe 2003, è uno dei profili preferiti di Giovanni Manna qualora il camerunense lasciasse, ma la sua valutazione rimane molto alta: oltre 30 milioni di euro. Inoltre, la società non ha intenzione di cederlo. Anche se questa vicenda potrebbe evolversi con l’andare avanti del mercato. Dunque, si parla dell’obiettivo certamente non più semplice.