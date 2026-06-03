Sportitalia – Scambio Obaretin-Fini, il Genoa propone Norton-Cuffy come contropartita: no del Napoli

Nei colloqui per lo scambio tra Nosa Obaretin e Seydou Fini, il Genoa ha proposto al Napoli il nome di Brooke Norton-Cuffy come possibile contropartita. Tuttavia gli azzurri, pur avendo seguito l’inglese in passato, hanno declinato l’invito in quanto sono concentrati su profili differenti. In particolare, per il ruolo di laterale destro i preferiti rimangono Anan Khalaili (che però costa più degli altri) e Dodò, per cui bisognerà comprendere l’evoluzione dei discorsi con la Fiorentina, visto che il suo contratto è in scadenza. Valincic appare invece come un nome che scalda meno. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.