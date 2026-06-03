Sky – Vlahovic-Juve, è finita. Il serbo lascerà a parametro zero

Tra Dusan Vlahovic e la Juventus è finita. L’attaccante serbo non rinnoverà con i bianconeri, in quanto c‘è distanza tra la richiesta d’ingaggio e l’offerta presentata dalla società. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Ieri, c’è stato un incontro tra le parti che ha però portato un esito negativo in quanto non si è trovata l’intesa sullo stipendio. Non sono previsti nuovi incontri, motivo per cui la separazione è cosa fatta. Ora, l’ex Fiorentina dovrà trovare una nuova destinazione da svincolato.