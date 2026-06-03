Sky – Gila, il Napoli insiste ma la Lazio non cede. Ipotesi arrivo a zero la prossima stagione

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @mario_gila4

Il Napoli va forte su Mario Gila, visto come un ottimo profilo per rinforzare la difesa. La Lazio però, non vorrebbe privarsi dello spagnolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti sarebbero disposti a perderlo a zero tra un anno pur di non lasciarlo andare già in questa sessione di mercato. Però, la situazione è in continua evoluzione, e non è da escludere un’ulteriore forzatura da parte dello spagnolo pur di lasciare la Capitale già questa estate. Qualora saltasse la trattativa, la dirigenza partenopea potrebbe ingaggiare l’ex Real Madrid a parametro zero per l’annata 2027/28.

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