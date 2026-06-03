Romano – Allegri, nonostante le tante voci il Napoli arriverà a dama. Il contratto

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato sul suo canale YouTube a proposito dell’accordo tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Secondo quanto da lui riportato, i malumori emersi tra il tecnico e il Milan per la questione buonuscita non influenzeranno l’accordo con gli azzurri, che è blindato. Tant’è vero che si sta già lavorando insieme al mercato. Di seguito, ecco quanto da lui svelato.

“In tanti chiedono perché Max Allegri non ha ancora firmato con il Napoli. È perché manca il passaggio della buonuscita con il Milan che va risolto. Ci sarà un incontro tra le parti per risolvere la questione, per accordarsi, e da lì saluterà la società rossonera. L’accordo è blindato, e la società sta già lavorando al mercato insieme al tecnico. Il contratto sarà biennale, l’allenatore ha dato disponibilità ad un accordo breve, anche per rimettersi subito in gioco. Percepirà circa 5 milioni a stagione. Ora, è una questione di passaggi burocratici che verranno affrontati. Nonostante si siano dette tante cose, la sensazione è che il Napoli arriverà a dama. Si è parlato dei vari Folorunsho, Lucca, Rafa Marin, Lang, il Napoli li analizzerà. A prescindere da tutto, è stato riscattato Alisson Santos. La società ha già preso la sua direzione, ora si tratta di smarcarsi dal Milan per la firma”.