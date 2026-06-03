Pedullà: “Il Napoli ha sette calciatori in lista per il mercato. Piacciono Rabiot e Gila, la vicenda del terzino destro”

Sette giocatori su tutti per il mercato. Il Napoli sta studiando i nomi da consegnare ad Allegri per la prossima stagione. Dal sogno Rabiot a Gila, passando per la voce laterale destro al possibile arrivo di Kovar. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo profilo X. Di seguito, ecco quanto da lui riportato.

“Napoli, i nomi sono quelli già anticipati: Gila (la Lazio può decidere di perderlo a zero, ma farebbe un bagno), Rabiot, Khalaili o Dodo più di Valincic che non riscalda troppo. Per la porta conferme su Kovar se esce Milinkovic Savic. Natali piace molto per il futuro, ma verrebbe mandato a giocare (Frosinone e Cagliari due tracce, non le uniche). Ora il club lavorerà per chiudere l’operazione”.