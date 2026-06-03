Il Mattino – Napoli, la lista per il mercato: sarà addio Lukaku. Piacciono Fini e Kovar

Il Napoli ha redatto una lista per il mercato estivo, riguardante sia arrivi che addii. Saluteranno Lukaku e De Bruyne qualora arrivasse un’offerta importante. Intanto, in lista entrano Kovar, Fini,, Khalaili, Dodò, Gosens, Valincic e Saelemaekers seppur senza grande entusiasmo. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“A prescindere dall’allenatore, De Laurentiis aveva già deciso per l’addio di Lukaku. E dovesse arrivare l’offerta per De Bruyne (almeno 10-15 milioni) cederebbe anche l’altro belga. Perché le parole su Conte non sono piaciute neppure al patron azzurro. Tradotto, Kevin non è incedibile, e Allegri non vuole iniziare la sua avventura a Napoli in salita. Come fece Conte inseguendo Kvaratskhelia in Germania e Di Lorenzo. Sondaggio anche per Alexis Saelemaekers, ma senza grande entusiasmo. A meno che il Milan non apra a un prestito. Sul tavolo con il Genoa, l’idea di uno scambio tra Obaretin (difensore centrale, 2003) e Seydou Fini (attaccante, 2006). Cambierà qualcosa in porta: primi sondaggi per Kovar, 26 anni, l’ultima stagione al Psv ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Tutto dipende da Milinkovic Savic, pagato 20 milioni: De Laurentiis non vuole perderci sul cartellino. Capitolo terzino destro: la Dinamo Zagabria offre Moris Valincic, 23 anni. Ma sembra soprattutto uno stratagemma con l’Union Saint-Gilloise che per Anan Khalaili, il prescelto come vice Di Lorenzo, chiede quasi 22 milioni di euro. Con l’israeliano il Napoli ha già un accordo su base quinquennale. Ma non con il club belga. I buoni rapporti tra Manna e il ds della Fiorentina Paratici, favoriscono l’eventuale intesa per l’esterno Dodò. Ma non solo: c’è anche Robin Gosens nella lista dei potenziali azzurri”.