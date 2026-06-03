Il Mattino – Allegri condivide la strategia di mercato del Napoli. Intanto Manna prova a “regalargli” Vlahovic. I dettagli

Massimiliano Allegri non ha in testa rivoluzioni per quanto riguarda la rosa del Napoli. Il tecnico, condivide la strategia di mercato della società relativa al recupero di alcune pedine non al meglio valorizzate nell’epoca contiana. Intanto, Giovanni Manna si sta muovendo per provare a consegnarli un primo grande regalo: Dusan Vlahovic. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“Stravolgere quello che c’è non ha senso. E Massimiliano Allegri non ha in testa rivoluzioni, e forse anche per questo che a De Laurentiis è piaciuto, dopo aver abbandonato (anche con un po’ di tristezza) l’idea di Vincenzo Italiano. Ma cose da fare ce ne sono, eccome: oggi è previsto un primo, approfondito, summit di mercato con il ds Manna. Con cui Allegri condivide la filosofia del recupero di un bel po’ di bocciati dall’era contiana (Marin, Lang, Beukema) ed è inevitabilmente aziendalista. Il ds Manna lo segue passo dopo passo in questo inizio di avventura ancora tutto da formalizzare. Ed è per questo, pensando di fargli cosa assai gradita, anche Manna si è messo in fila con Darko Ristic, l’agente di Vlahovic, che Max voleva già al Milan. Ha un anno di contratto ancora con la Juventus, un ingaggio da 4-4,5 milioni di euro: insomma, sicuramente alla portata di un club che non vivrà questa estate un clima di austerity ma che intanto deve fare i conti con un bilancio che impone alcuni tagli”.