Gazzetta – Napoli, Dodô può diventare il prescelto per la fascia destra: operazione intorno ai 15 milioni di euro

Dodô ha tutto per poter diventare il prescelto del Napoli per il ruolo di laterale destro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il brasiliano può lasciare la Fiorentina anche per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, in quanto in scadenza di contratto. Su di lui però è vigile anche la Roma. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il brasiliano Dodô ha tutto per poter diventare il prescelto, anche un contratto in scadenza tra un anno che aiuta a tenere basso il presso del suo cartellino. Un’offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe anche bastare per acquistarlo dalla Fiorentina. E il brasiliano ha voglia di giocare la Champions. Occhio, però, che su Dodo lavora da tempo anche la Roma, che potrebbe trovare come alleata l’amicizia di lunga data tra lui e Wesley. Ma il Napoli è convinto di avere le armi giuste per convincere Dodo: non un vice Di Lorenzo, ma uno nuovo pilastro del progetto Allegri”.