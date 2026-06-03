Gazzetta – Khalaili rimane il preferito del Napoli come terzino destro, ma la valutazione dell’Union Saint-Gilloise è ritenuta fuori mercato. I dettagli

Anan Khalaili rimane ancora adesso il terzino destro favorito dalla dirigenza azzurra. L’israeliano avrebbe già un accordo con il Napoli, riporta La Gazzetta dello Sport. Ma, l’Union Saint-Gilloise non ha intenzione di fare sconti: la richiesta è di 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta fuori mercato dagli azzurri. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Khalaili dell’Union St. Gilloise è ancora in pole, ma la valutazione del club belga è ritenuta fuori mercato. L’Union chiede 25 milioni per lasciar partire l’esterno israeliano, protagonista di una stagione top sia in Belgio sia in Champions League. Manna se n’è innamorato vedendolo giocare con la sua nazionale contro l’Italia. Da allora i contatti non si sono mai interrotti: Khalili e il Napoli avrebbero una bozza di accordo per un contratto di cinque anni, ma i club sono lontanissimi”.