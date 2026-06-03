Gazzetta – Conte-De Bruyne, scivolone del belga. Queste vicende vanno risolte all’interno della squadra

Ha fatto molto rumore la vicenda De Bruyne-Conte. Il belga, di recente, si è dichiarato soddisfatto del suo addio, in quanto non ha condiviso le sue metodologie di gioco. A tal proposito, si è espressa anche La Gazzetta dello Sport, che ha preso le difese del tecnico. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Siamo abituati: gli stranieri d’Italia tornano a casa, anche solo per andare in nazionale, e criticano ciò che si sono lasciati alle spalle, una volta il nostro calcio, una volta un nostro allenatore, una volta le nostre società (che tra l’altro pagano loro ingaggi nient’affatto trascurabili, ma vabbè). Non possiamo certo dire di esserci sorpresi quando è arrivata l’eco delle critiche di De Bruyne a Conte. È comunque sgradevole prendere atto che anche un fuoriclasse come lui si sia adeguato a questo malcostume: là non mi capiscono. Colpisce pure la durezza delle sue parole, perché invadono il campo delle scelte tecniche dell’ex allenatore del Napoli: un professionista certe questioni dovrebbe discuterle all’interno della sua squadra e della sua società, non portarle fuori. Anche perché, se andiamo a guardare bene, non è che Conte abbia avuto tutte queste possibilità di valorizzare De Bruyne: è stato infortunato per più di quattro mesi, da fine ottobre a inizio marzo, poi ha dovuto recuperare la condizione e così siamo praticamente arrivati a fine stagione. Kevin è un campione, stavolta è scivolato”.