Gazzetta – Allegri, oggi è il giorno della risoluzione col Milan. Poi subito incontro con Manna

Oggi, in casa Milan si terrà un importante incontro tra i legali di Max Allegri e la dirigenza. L’obiettivo è quello di arrivare alla risoluzione. Al momento, riporta La Gazzetta dello Sport, balla circa un milione di euro tra le parti. In caso di firma tra le parti, il tecnico avrebbe subito un faccia a faccia con Giovanni Manna per discutere del mercato azzurro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“A casa Milan, oggi, è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Calvelli, membro del Cda rossonero, e gli agenti di Allegri. Sul tavolo, ovviamente, c’è la risoluzione di contratto del tecnico. Che è legato al Diavolo ancora da un anno di contratto e che – dopo l’esonero – avrebbe voluto una liquidazione importante da parte del club. Il Milan, dal suo canto, si è detto aperto a provvedere alla differenza tra quanto Max avrebbe dovuto guadagnare ancora in rossonero e quello che De Laurentiis gli ha garantito per guidare il Napoli dalla prossima stagione. Balla circa un milione: se Allegri accetta, il gioco è fatto. Calvelli ha le deleghe per sostituire in tutto l’ex ad Furlani. E dunque sarà lui a portare avanti la trattativa con l’entourage di Allegri. Un passo fondamentale anche per il Diavolo, che deve riorganizzarsi nelle prossime settimane. Insomma, la speranza di tutti è di chiudere la giornata con una stretta di mano e i documenti firmati. Per poter pensare solamente al futuro. Intanto De Laurentiis aspetta, ma la scelta di Allegri non è mai stata messa in discussione. Aurelio ha corteggiato Max per anni, ora che tutto si è incanalato per il verso giusto, serve solo avere ancora un filo di pazienza. Difficile pensare che oggi stesso Allegri possa chiudere con il Milan e firmare già per il Napoli. Ma è normale pensare che in questi giorni gli studi legali delle due parti abbiano cominciato a lavorare sul nuovo contratto che legherà Max al Napoli per le prossime due stagioni, con una opzione per un terzo anno a favore della società. Allegri guadagnerà 4,5 milioni all’anno più bonus, con un premio speciale in caso di scudetto. Se tutto dovesse filare liscio, non è da escludere già in giornata un incontro tra Allegri e il ds azzurro Giovanni Manna, per discutere faccia a faccia della situazione del Napoli. A Max la rosa azzurra piace, la reputa all’altezza delle ambizioni del club. Ci sarà da intervenire in alcuni reparti, magari trovare delle nuove alternative di qualità. Con i giocatori che ci sono oggi a disposizione, Max potrebbe scegliere tra più soluzioni: dal suo 3-5-2 al 3-4-3, ma potrebbe essere il 4-3-3 il sistema con cui Allegri proverà a ripartire da Napoli“.