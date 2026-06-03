CdS – Meret ha superato Milinkovic nelle gerarchie. Allegri sa delle sue qualità tra i pali

Alex Meret ha scavalcato Vanja Milinkovic-Savic nelle gerarchie del ruolo di portiere. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Udinese sembra oggi in vantaggio rispetto al serbo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“In attesa che il nuovo allenatore in pectore diventi anche ufficialmente il successore di Conte, l’idea dominante è che siano in ascesa le quotazioni di Meret e quelle di Milinkovic, invece, un tantino in ribasso. In controtendenza con le rispettive situazioni contrattuali: il rapporto di Alex con il Napoli scadrà nel 2027, mentre quello di Vanja nel 2030. Il gigante venuto dalla Serbia è stato uno degli acquisti indicati espressamente da Conte un anno fa, soprattutto per la sua comprovata abilità in palleggio, ma la concorrenza di Meret, il portiere del terzo e del quarto scudetto, è stata più che altro azzerata dagli infortuni. Alex è stato sfortunatissimo: una frattura, poi un problema a una spalla e l’anno orribile è volato via così. E d’accordo, magari con i piedi non avrà l’attitudine del collega, ma le sue qualità tra i pali sono indiscutibili e Max le conosce perfettamente. Giocando un po’ con le formazioni estive e gli indovinelli da spiaggia, verrebbe da dire che se il Napoli esordisse domani sarebbe lui il titolare. O magari in vantaggio rispetto a Milinkovic. Registrare il possibile rilancio di Meret è un dato realistico”.