CdS – Il portiere talismano, l’amicizia con McTominay. Alla scoperta di Kovar

Il Napoli segue Matej Kovar per il ruolo di portiere. Il ceco, riporta Il Corriere dello Sport, si appresta a disputare il Mondiale, motivo per cui quest’operazione di mercato andrà risolta velocemente. Di seguito, un racconto del suo profilo calcistico.

“Lo è anche l’interesse molto concreto per il famoso quarto uomo di cui sopra: Kovar il ceco. L’unico portiere di questo mini elenco in procinto di disputare il Mondiale: elemento, questo, che quasi obbliga ad accelerare le trattative dei club interessati con il Psv, da gennaio proprietario del suo cartellino dopo il riscatto dal Bayer Leverkusen per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Un portiere talismano: dove c’è lui, si vince. Dal 2022 ha conquistato sei trofei, tre campionati e tre coppe. Il tutto, con tre squadre diverse: Liga ceca con lo Sparta Praga nel 2022-2023; Bundesliga e Coppa di Germania con il Bayer Leverkusen nel 2023-2024; Eredivisie olandese e Supercoppa d’Olanda con il Psv nella stagione appena conclusa. Il club olandese lo ha riscattato a gennaio dal Bayer versando più o meno 5 milioni, un valore sicuramente abbordabile per chi vuole trattare il suo acquisto. Nel Napoli, tra l’altro, ritroverebbe McTominay, una vecchia conoscenza inglese: Kovar è cresciuto nelle formazioni giovanili dello United e tra il 2021 e il 2022 ha respirato l’aria della prima squadra, dove McT già sfilava da veterano, senza però mai esordire e strappando al massimo qualche panchina”.