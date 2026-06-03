CdS – Gila, c’è il gradimento del Napoli e di Allegri. Ma Lotito non farà sconti

Il Napoli lavora ad un primo possibile botto di mercato: Mario Gila. Il difensore, che non ha nascosto la sua volontà di cambiare casacca, piace molto ad Allegri, così come al club. Tuttavia, a complicare la trattativa ci sono le richieste di Lotito. Il patron della Lazio vuole 30 milioni di euro per liberare lo spagnolo, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Ne scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il Napoli è molto interessato al centrale nato a Barcellona, 25 anni e un rapporto in scadenza nel 2027, ma Lotito non ha intenzione di abbassare le sue pretese economiche nonostante una situazione certamente scomoda. Per intenderci: la valutazione continua a non scendere da 30 milioni di euro. Gila, però, ha implicitamente espresso la sua volontà di cambiare aria non aprendo al prolungamento e magari lo avrà fatto anche esplicitamente, chiacchierando direttamente o attraverso il suo agente con la Lazio. Fatto sta che il Napoli resta alla finestra in attesa di sviluppi. Fermamente convinto delle qualità del giocatore ma anche della necessità di dosare domanda e offerta. Tradotto: venirsi incontro. Dovranno innanzitutto farlo Gila e Lazio, ognuno convinto delle proprie idee e saldamente fermo sulle proprie posizioni: il discorso del club è di non accettare offerte ritenute inferiori al valore stabilito per il centrale catalano, a dispetto delle questioni contrattuali. A fare la differenza in questa storia sono anche i diritti del Real Madrid, cioè il club che nel 2022 ha ceduto il difensore a Lotito conservando il 50% sulla futura rivendita. Uno snodo cruciale: la Lazio vuole ricavare una somma di un certo calibro dall’eventuale cessione anche perché poi dovrà tuffarsi sul mercato per acquistare un sostituto e colmare una lacuna profonda. Una telenovela appena cominciata ma destinata a prendere una direzione definitiva soprattutto dopo che l’investitura di Allegri diventerà ufficiale (insieme con le strategie di mercato). Gila piace al Napoli e piace ad Allegri, il gradimento è complessivo sia per valutazioni tecniche sia per la tenuta. Sulle sue tracce, tra l’altro, ci sono vari club, italiani ed europei, ma Lotito ha avvertito tutti. A suon di milioni”.