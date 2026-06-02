Zazzaroni: “Se De Bruyne ha le palle prende Conte e glielo dice in faccia”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato le parole rilasciate dal campione belga Kevin De Bruyne: “Kevin De Bruyne è stato fuori cinque mesi e non rispondeva ai messaggi. Se ha le palle prende Conte da una parte e glielo dice, non lo va a dire dopo. De Bruyne dal City è stato liberato, perché negli ultimi anni ha avuto più infortuni che altro. Poi il giocatore non si discute, ha fatto una carriera splendida. Credo sinceramente che questi attacchi post, con l’allenatore via, li trovo completamente fuori luogo. Io, quando un calciatore discute un grande allenatore che ha vinto, penso che il grande allenatore abbia sempre delle ragioni”.