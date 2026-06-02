RAI-Allegri vuole Gila: il punto

Il giornalista della RAI Antonello Perillo, sul proprio profilo X ha riportato un aggiornamento in merito al futuro di Mario Gila, difensore della Lazio: “Il Napoli resta in forte vantaggio nella corsa a Mario Gila perché sta seguendo questa pista con grande decisione da diversi mesi, come annunciai a marzo sui Social e nella mia trasmissione radiofonica. Il tutto grazie ad una intuizione di Manna, pronto a bruciare tutti sui tempi e deciso a garantire a Gila uno stipendio da almeno tre milioni di euro netti a stagione più vari bonus.

Alla Lazio circa 25 milioni, per un cartellino dal costo tutto sommato contenuto visto che il giocatore è in scadenza tra un anno. A marzo sottolineai anche che a fare concorrenza al Napoli c’era soprattutto il Milan: particolare importante, visto che a guidare i rossoneri era Massimiliano Allegri. Più difficile che Gila possa invece seguire Sarri a Bergamo“.