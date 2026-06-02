Pedullà: “Il Napoli monitora Vlahovic”

Il Napoli sta iniziando a sondare vari calciatori per regalare a mister Allegri una rosa pronta per il suo progetto tecnico.

Come affermato da Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, il Napoli seguirebbe da vicino la punta ex Fiorentina Dusan Vlahovic: “Qualche proposta a Vlahovic è arrivata, e il giocatore è stato anche offerto a due club europei. Si era parlato del Bayern Monaco, che per ora è fermo, e poi dell’Atletico Madrid. Posso dirvi che è stato cercato anche dal Napoli. “Mi state chiedendo cosa c’entri Dusan Vlahovic con il Napoli, visto che in azzurro c’è già Rasmus Hojlund. Ecco: il Napoli darà via sicuramente Romelu Lukaku, a cui troveranno una sistemazione, ed anche Lorenzo Lucca sarà ceduto. Inoltre, c’è da capire come giocherà Allegri. La notizia che vi do è la proposta-sondaggio del Napoli“.