Garcia: “Non ho mai visto qualcuno motivato come Lukaku”

Romelu Lukaku è pronto a disputare il Mondiale con il suo Belgio (impegnato oggi in Croazia in amichevole) e nella consueta conferenza stampa pre partita, il coach Rudi Garcia ha parlato della propria punta.

L’allenatore ex Napoli ha sottolineato che l’ex Inter, Chelsea e Manchester United sta in condizione fisica migliore rispetto alle aspettative: “Non ho mai visto un calciatore così motivato come lui. Devo dire che sta meglio rispetto a quanto mi aspettassi sul piano fisico. In allenamento fa molti gol. Chiaramente non può essere pronto per giocare subito da titolare. Contro la Croazia potrebbe entrare a gara in corso per fare qualche minuto”.