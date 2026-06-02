Dalla Turchia: “Galatasaray pronto all’addio di Osimhen”

Victor Osimhen, capocannoniere del campionato turco e tra i protagonisti del titolo nazionale del Galatasary potrebbe lasciare la Turchia.

A ribadire ciò è stato il giornalista Burak Ozdemir che ha trattato diversi temi tra cui anche l’eventuale passaggio di Vincenzo Italiano al Besiktas: “Vincenzo Italiano al Besiktas? Ci sono discussioni in corso. Vedremo.

La possibilità che Osimhen si muova è molto bassa. Il CT della Nigeria ha fatto queste dichiarazioni perché secondo lui il calciatore voleva una vacanza, non voleva giocare con la Nazionale. Il Galatasaray sarebbe pronto a farlo partire, perché il suo ingaggio è alto.

Noa Lang non sarà riscattato dal Galatasaray? In Turchia ci sono dei limiti, ossia dieci giocatori stranieri. Il Galatasaray sta vedendo come muoversi, perché Noa Lang costerebbe 30 milioni. Occuperebbe uno slot, stanno facendo valutazioni. E devono rispettare anche gli slot Under 23, che sono 4. Il prezzo resta alto.