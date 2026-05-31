Perinetti: “Allegri allenatore da sempre graditi a De Laurentiis”

Il Napoli ripartirà da Massimiliano Allegri, che sostituirà Antonio Conte.

A riguardo, Giorgio Perinetti, ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: “È sempre stato un allenatore molto gradito a De Laurentiis, può reggere una piazza esigente come quella di Napoli e anche il confronto con Conte visto che già in passato è riuscito a dare continuità al lavoro del suo predecessore.

Italiano era certamente in corsa per la panchina del Napoli, questo ha portato alla risoluzione con il Bologna che darà seguito ad altre scelte. Non so che soluzione si possa prospettare, si parla del Milan che valuta anche piste straniere. Le scelte rossonere vengono demandate, in assenza di un ds, a Ibrahimovic che credo sia interessato più interessato a soluzioni estere”.