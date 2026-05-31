Perinetti a TMW – “Allegri? Reggerà la pressione di Napoli, è un grande allenatore”

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ormai imminente approdo di Massimiano Allegri sulla panchina del Napoli, pronto a cogliere l’eredità di Antonio Conte a Tuttomercatoweb.com. Ecco un estratto delle sue parole:

“Allegri il dopo Conte a Napoli? È sempre stato un allenatore molto gradito a De Laurentiis, può reggere una piazza esigente come quella di Napoli e anche il confronto con Conte visto che già in passato è riuscito a dare continuità al lavoro del suo predecessore“.