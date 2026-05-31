Pedullà: “De Bruyne ha massacrato Conte”

Kevin De Bruyne, in una recente intervista ha parlato dell’annata passata sotto la guida di mister Antonio Conte.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio canale YouTube ha commentato il tutto: “Ha detto delle cose che hanno massacrato Conte, ha detto delle cose che hanno distrutto Conte in un colpo. Squadra difensivista, Napoli diverso rispetto a quanto lui si dovesse e si potesse aspettare, utilizzato fuori ruolo. Sono state delle picconate clamorose, delle picconate che mi fanno davvero pensare quanto sia stato ai minimi, nel finale, il rapporto tra Conte e la squadra.

E mi viene in mente un precedente, quello di Christian Eriksen, che non era stato dal mio punto di vista trattato bene anche sotto l’aspetto tecnico, quando certe volte entrava per tre minuti alla fine“.