Napoli, nodo portiere: Meret in bilico, spunta Kovar

Il Napoli ha iniziato a pianificare le strategie in vista della prossima sessione di mercato e tra i reparti sotto osservazione c’è anche quello dei portieri.

Molto dipenderà dal futuro di Alex Meret, che resta un elemento apprezzato ma al centro di valutazioni in caso di offerte importanti. Il contratto del portiere friulano è valido fino al 2028, ma non è escluso che possano aprirsi scenari di mercato durante l’estate.

Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando diversi profili in grado di garantire affidabilità tra i pali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi seguiti dal Napoli figura anche Matej Kovar. Il portiere ceco, di proprietà del Bayer Leverkusen e reduce da una stagione positiva al PSV Eindhoven, è ormai stabilmente nel giro della nazionale e rappresenta una delle alternative valutate dal club azzurro.