Napoli, corsia destra: difficile Khalaili, torna l’idea Singo

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione, ma il nome di Anan Khalaili resta sempre più complicato da raggiungere.
L’esterno dell’Union Saint-Gilloise è seguito dal direttore sportivo Giovanni Manna, ma le richieste del club belga rappresentano un ostacolo importante. Come riportato da Il Mattino, infatti, “in Belgio non si fanno sconti: per portare Khalaili a Napoli servono oltre 23 milioni di euro”.
Una cifra che spinge la società azzurra a valutare alternative. Tra queste torna con forza il nome di Wilfried Singo, già seguito in passato ai tempi del Torino. Il laterale del Galatasaray rappresenterebbe una soluzione più esperta e potenzialmente meno onerosa, anche grazie ai buoni rapporti tra il Napoli e il club turco, che potrebbero facilitare eventuali trattative.