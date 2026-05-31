Napoli, corsia destra: difficile Khalaili, torna l’idea Singo

Scritto da:
Fabiana Saviano
-
fonte foto: Instagram @anankhalaili

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione, ma il nome di Anan Khalaili resta sempre più complicato da raggiungere.

L’esterno dell’Union Saint-Gilloise è seguito dal direttore sportivo Giovanni Manna, ma le richieste del club belga rappresentano un ostacolo importante. Come riportato da Il Mattino, infatti, “in Belgio non si fanno sconti: per portare Khalaili a Napoli servono oltre 23 milioni di euro”.

Una cifra che spinge la società azzurra a valutare alternative. Tra queste torna con forza il nome di Wilfried Singo, già seguito in passato ai tempi del Torino. Il laterale del Galatasaray rappresenterebbe una soluzione più esperta e potenzialmente meno onerosa, anche grazie ai buoni rapporti tra il Napoli e il club turco, che potrebbero facilitare eventuali trattative.

Articolo precedenteIl Mattino – “Napoli, si complica Khalaili, Manna guarda in Turchia a un ex Serie A”
Articolo successivoIl Mattino – “Napoli, Meret in uscita: lo vogliono la Juve e il Fenerbache, i dettagli”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE