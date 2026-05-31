Mutti: “Non ho capito la partenza di Conte, Allegri é un tecnico di esperienza”

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli (1997), ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb in cui ha anche parlato dell’arrivo di Massimiliano Allegri al posto di Antonio Conte sulla panchina della squadra Partenopea. Ecco uno spezzone dell’intervista: “Non ho capito la partenza di Conte, il progetto poteva andare avanti. Comunque la stagione é stata positiva, anche se segnata da tanti infortuni. Allegri é un tecnico di esperienza e può dire la sua anche a Napoli, che ha bisogno di gente con grande carisma“.