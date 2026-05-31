Il Mattino: “Le leggende azzurre che ancora fanno battere il cuore di Napoli”

“Le leggende azzurre che ancora fanno battere il cuore di Napoli”. È questo il titolo scelto da Il Mattino nella sua edizione odierna per raccontare l’evento che ha riportato allo stadio Diego Armando Maradona alcuni dei protagonisti più amati della storia partenopea.

La serata delle Napoli Legends ha regalato emozioni ai tifosi, che hanno potuto riabbracciare tante bandiere azzurre protagoniste di epoche diverse. Un appuntamento speciale che ha unito ricordi, passione e senso di appartenenza ai colori del Napoli.

Come sottolinea il quotidiano, l’iniziativa ha avuto anche una forte finalità benefica. L’evento, infatti, è stato accompagnato da una significativa raccolta fondi destinata all’istituto penale minorile di Nisida e all’ospedale pediatrico Santobono, trasformando una festa sportiva in un’importante occasione di solidarietà.