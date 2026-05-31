Il Mattino-Il Napoli interessato ad un calciatore ex Toro: il nome

Il Napoli continua a monitorare terzini destri da alternare con il capitano Giovanni Di Lorenzo date le tre competizioni che attenderanno la squadra azzurra il prossimo anno.

Uno dei profili che maggiormente intriga il ds Manna è quello di Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise; secondo quanto riportato da Il Mattino, la richiesta del club belga sarebbe di almeno 23 milioni di euro, cifra che sta facendo desistere il Napoli e osservare altri prospetti come quello di Wilfred Singo ex Torino ed in forza al Galatasaray.