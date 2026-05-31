Il Mattino – Conte si trova ancora a Napoli, ecco il motivo

Scritto da:
Alessio Grossi
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Antonio Conte si trova ancora a Napoli, nonostante non sia più l’allenatore della squadra Partenopea. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il tecnico pugliese si trova ancora in città perché, insieme alla moglie Elisabetta, era tra gli invitati del battesimo della nipotina del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Maria Vittoria. La conferma che il rapporto tra Conte e De Laurentiis resta ottimo, soprattutto perché i due hanno pianificato poche settimane fa un viaggio negli USA per seguire i Mondiali insieme.

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