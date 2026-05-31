Gazzetta: Allegri punta su De Bruyne, ma il futuro resta da definire

L’eventuale avvio dell’era Massimiliano Allegri al Napoli potrebbe partire da una questione cruciale: il futuro di Kevin De Bruyne. Le recenti dichiarazioni del centrocampista belga sulla gestione tecnica della scorsa stagione hanno alimentato dubbi e riflessioni sulla sua permanenza in azzurro.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’ex fuoriclasse del Manchester City non ha nascosto le difficoltà incontrate nell’ultimo anno, soprattutto sotto il profilo tattico. Con il possibile cambio in panchina, toccherà ad Allegri cercare di rilanciare il rapporto tra il giocatore e il progetto Napoli. Secondo il quotidiano, il tecnico livornese considera De Bruyne una figura centrale attorno alla quale costruire la squadra. L’obiettivo sarebbe quello di valorizzarne nuovamente le qualità tecniche e riportarlo al centro del gioco, sfruttandone esperienza e leadership.

La situazione, tuttavia, resta aperta. Il belga aveva scelto Napoli rinunciando a offerte economicamente più vantaggiose provenienti dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, con l’intenzione di continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo e vivere ancora da protagonista le notti di Champions League.