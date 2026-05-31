Del Piero: “Senza il Mondiale Kvaratskhelia sarebbe il Pallone d’Oro della Champions League”

Ieri sera si é giocata la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, partita vinta ai rigori dalla squadra parigina (1-1 dopo 90 minuti) che vince il trofeo per il secondo anno consecutivo. Al termine della partita, l’ex attaccante e capitano della Juventus, Alessandro Del Piero é intervenuto ai microfoni di SKY Sport, soffermandosi anche sull’ala georgiana del PSG Khvicha Kvaratskhelia, passato alla squadra parigina nel calciomercato di gennaio nel 2025 lasciando il Napoli. Ecco uno spezzone dell’intervento di Del Piero.

“Il Paris Saint Germain ha sempre voluto dominare le partite, essere il numero 1 e dominare il gioco con i giocatori migliori. Adesso ha trovato quel bilanciamento perché ci sono giocatori come Kvaratskhelia che, se non ci fosse la Coppa Del Mondo, é sicuramente il Pallone d’Oro della Champions League. Nessuno come lui ha determinato la Champions League in gol, assist e presenza in campo“.