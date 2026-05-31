De Bruyne, futuro Napoli da chiarire: atteso confronto con il club

Kevin De Bruyne ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma il suo futuro non è più così scontato. Le recenti dichiarazioni del centrocampista belga hanno aperto a un inevitabile confronto con la società prima di definire le prossime mosse.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrà chiarire la propria posizione con il club, anche alla luce di offerte importanti che erano già arrivate in passato e che potrebbero ripresentarsi.

Il quotidiano sottolinea come la scelta di Napoli fosse arrivata dopo il rifiuto di proposte economicamente più ricche provenienti dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. De Bruyne aveva preferito restare in Europa per continuare a giocare ad alti livelli e vivere ancora le emozioni della Champions League. Allo stesso tempo, però, il belga avrebbe espresso il desiderio di divertirsi maggiormente in campo, aspetto che — secondo il quotidiano — non sarebbe emerso pienamente nella gestione tecnica dell’ultima stagione.