Corriere dello Sport- Napoli interessato ad un tennista della Fiorentina: i dettagli

Il Napoli continua ad osservare terzini destri per dare rifiato a Giovanni Di Lorenzo.
Oltre al terzino dell’Union Saint-Gilloise Anan Khalaili, il Napoli starebbe valutando anche diversi terzini della Serie A; secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili maggiormente attenzionati ci sarebbe quello del brasiliano della Fiorentina Dodò.
Il calciatore brasiliano, ha una valutazione di 15 milioni di euro ed è aperta la sfida alla Roma che vorrebbe inserirlo in organico regalando a Gasperini un esterno di qualità insieme a Wesley.