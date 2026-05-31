Corriere dello Sport- Napoli interessato ad un tennista della Fiorentina: i dettagli

Scritto da:
Nicola Penta
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Il Napoli continua ad osservare terzini destri per dare rifiato a Giovanni Di Lorenzo.

Oltre al terzino dell’Union Saint-Gilloise Anan Khalaili, il Napoli starebbe valutando anche diversi terzini della Serie A; secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili maggiormente attenzionati ci sarebbe quello del brasiliano della Fiorentina Dodò.

Il calciatore brasiliano, ha una valutazione di 15 milioni di euro ed è aperta la sfida alla Roma che vorrebbe inserirlo in organico regalando a Gasperini un esterno di qualità insieme a Wesley.

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