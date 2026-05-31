Corriere dello Sport: “De Bruyne attacca Conte, parole che fanno discutere”

Scritto da:
Fabiana Saviano
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De Bruyne, veleno su Conte”. È questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per commentare le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista belga all’indomani della separazione tra Antonio Conte e il Napoli.

Le parole dell’ex Manchester City hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del mondo azzurro. De Bruyne, infatti, ha espresso in modo diretto il proprio pensiero sull’addio del tecnico, dichiarando: “Sono felice che vada via”.

Un’affermazione destinata a far discutere, soprattutto alla luce delle difficoltà vissute dal giocatore nell’ultima stagione e delle indiscrezioni relative a un rapporto non sempre semplice sotto il profilo tecnico e tattico.

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