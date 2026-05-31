Cds – “Napoli, è sfida con la Roma per un top della Serie A, i dettagli”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive in merito dell’interesse di Napoli e Roma per Dodò, terzino della Fiorentina che ha ben figurato in queste ultime stagioni. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli sfida la Roma per Dodò. Gasp lo ha individuato per costituire una coppia tutta brasiliana con Wesley, il Napoli lo ha messo in lista per completare il tandem con Di Lorenzo. Allungando così l’elenco degli uomini sotto stretta osservazione: nei radar, infatti, c’è da tempo anche Anan Khalaili, israeliano dell’Union Saint-Gilloise. La valutazione della Viola si aggira intorno ai 15 milioni di euro (…). Ha più esperienza e quasi 6 anni più di Khalaili, nonché quattro stagioni in Serie A alle spalle. Tutte a Firenze. Oltre a importanti doti atletiche e tecniche, l’altro aspetto interessante della vicenda è contrattuale: il suo rapporto con la Fiorentina scadrà il 30 giugno 2027 e non c’è aria di rinnovo. Per niente. Per i suoi estimatori, insomma, è un’occasione vera”.